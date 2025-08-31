Incident la grădina zoologică din Zaharești: Fetiță de 4 ani, mușcată de o maimuță



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați, sâmbătă după amiaza, despre un incident petrecut la grădina zoologică „Arca lui Noe” din satul Zaharești, comuna Stroiești.

Astfel, potrivit sesizării, o fetiță de 4 ani, din comuna Siminicea, a fost mușcată de o maimuță și a fost transportată, împreună cu mama sa, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 13:30, fetița, împreună cu părinții și sora sa de 7 ani, au vizitat grădina zoologică.

În jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în zona destinată maimuțelor și hrăneau animalele cu legume, fetița de 4 ani a fost mușcată de mâna stângă de o maimuță, suferind leziuni ușoare.

La fața locului, polițiștii au constatat că zona era securizată cu un gard pe care erau montate plăcuțe de avertizare cu mesajele: „Atenție, păstrați distanța, nu băgați mâna prin gard, pericol de mușcătură, nu lăsați copiii nesupravegheați”.

Cadrele medicale de la UPU Suceava au stabilit un diagnostic preliminar de „plagă mușcată la mâna stângă” pentru fetiță.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, urmând să investigheze toate circumstanțele incidentului.

Autoritățile au informat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava și Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava pentru luarea măsurilor necesare.