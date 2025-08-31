Bătaie între soți la Udești: Soț și soție depun plângeri unul împotriva altuia pentru agresiune



Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au fost sesizați, sâmbătă seara în jurul orei 21:30, prin apel la 112 de o femeie din satul Udești care a reclamat că a fost agresată fizic de soțul său.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în jurul orei 20:30, soțul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a ajuns la domiciliul comun din Udești.

Între cei doi soți au izbucnit discuții contradictorii legate de ora târzie și starea de ebrietate a bărbatului.

Conflictul a escaladat, moment în care soțul a lovit-o pe soție cu palma, fără a-i provoca leziuni vizibile. La rândul său, femeia l-a lovit pe soț, cauzându-i o leziune ușoară la nivelul nasului.

Niciunul dintre cei doi nu a solicitat intervenția unei ambulanțe.

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, stabilind că nu există un pericol iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Ambilor soți le-au fost înmânate cereri pentru a solicita un ordin de protecție la Judecătoria Suceava, dacă doresc. De asemenea, au fost întocmite procese-verbale pentru consemnarea plângerilor orale, fiecare soț exprimându-și intenția de a depune plângere pentru infracțiunea de „violență în familie”.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „violență în familie”.