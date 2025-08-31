Acțiuni intense ale polițiștilor suceveni pentru siguranța cetățenilor în ultimul weekend de vară



În ultimul weekend al lunii august 2025, polițiștii din județul Suceava au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea incidentelor, având în vedere traficul intens din zonele turistice, evenimentele publice și aglomerația specifică sfârșitului de vară. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava face un apel la responsabilitate și prudență pentru a asigura un climat de siguranță.

În cadrul Planului de Măsuri Estival, derulat în perioada 1 iunie – 30 august 2025, polițiștii suceveni au intervenit la 5.959 de evenimente, dintre care 4.601 sesizate prin SNUAU 112. Au fost constatate 2.388 de infracțiuni, inclusiv 358 la regimul rutier.

Pe parcursul verii, au fost organizate 1.103 acțiuni, fiind aplicate 19.940 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 12,5 milioane de lei, și confiscate bunuri de peste 1 milion de lei.

De asemenea, au fost efectuate 95 de percheziții domiciliare, 160 de persoane au fost reținute și încarcerate, iar 39 de persoane urmărite național sau internațional au fost depistate.

Siguranța rutieră a fost o prioritate, cu acțiuni zilnice vizând principalele cauze ale accidentelor, arată Poliția Județeană Suceava.

Astfel, au fost reținute 1.541 de permise de conducere și retrase 1.218 certificate de înmatriculare.

Eforturile polițiștilor au dus la o scădere semnificativă a mortalității rutiere, cu 23 de decese mai puține în perioada 1 ianuarie – 30 august 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

În acest weekend, polițiștii continuă acțiunile cu efective sporite pentru a menține siguranța rutieră și ordinea publică.

IPJ Suceava recomandă cetățenilor:

În trafic:

Evitați consumul de alcool înainte de a conduce;

Purtați centura de siguranță, inclusiv pe bancheta din spate;

Adaptați viteza la condițiile de drum;

Faceți pauze regulate pe traseele lungi;

Nu folosiți telefonul mobil fără dispozitiv „hands-free”;

Păstrați distanța de siguranță;

Respectați regulile de depășire și acordare a priorității.

La evenimente și în spații publice:

Adoptați un comportament civilizat și evitați conflictele;

Supravegheați copiii în zone aglomerate;

Protejați obiectele de valoare și nu le lăsați nesupravegheate;

Apelați 112 în caz de urgență.

Polițiștii suceveni rămân la datorie pentru a asigura un sfârșit de vacanță liniștit și în siguranță, fiind prezenți în comunitate pentru protejarea cetățenilor.