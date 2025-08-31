Avertizări meteo cod portocaliu și cod galben de furtuni în județul Suceava



Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteorologice pentru perioada 31 august – 1 septembrie, care vizează fenomene de instabilitate atmosferică în județul Suceava.

O avertizare meteo cod portocaliu este valabilă de duminică 31 august ora 21:00 până luni dimineața,1 septembrie la ora 2:00.

În zona de munte a județului Suceava se vor înregistra averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp, izolat depășind 60 l/mp.

O altă o avertizare meteo, cod galben este valabilă în jumătatea estică a județului Suceava în intervalul 31 august, ora 21:00 – 1 septembrie, ora 06:00

Potrivit ANM vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50…55 km/h. Cantitățile de apă pot atinge, în intervale scurte sau prin acumulare, 20…35 l/mp.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele afectate, să urmărească actualizările meteorologice și să ia măsurile necesare pentru protejarea bunurilor și siguranței personale.