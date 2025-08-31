ISU Suceava transmite recomandări în contextul codului portocaliu de furtuni



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod Portocaliu, valabilă între 31 august, ora 21:00, și 1 septembrie, ora 02:00, din cauza instabilității atmosferice accentuate.

Se vor înregistra averse importante cantitativ, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului.

În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot atinge 40…50 l/mp, iar izolat peste 60 l/mp.

Recomandări transmise de ISU Suceava pentru populație:

Curățați șanțurile și rigolele pentru a facilita scurgerea apelor pluviale.

Evitați traversarea cursurilor de apă și apropierea de malurile acestora din cauza posibilelor creșteri ale debitelor.

Nu vă adăpostiți sub copaci, stâlpi, panouri publicitare sau construcții instabile și evitați imobilele aflate în construcție.

Opriți activitățile în aer liber sau la înălțime pentru a preveni accidentele.

Nu atingeți stâlpii sau firele electrice căzute la pământ.