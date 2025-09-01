ACET SA anunță că furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe mai multe străzi din Suceava



ACET S.A. Suceava informează consumatorii că, în vederea executării unor lucrări programate, în data de 04 septembrie 2025, între orele 08:00 – 17:00, se va întrerupe furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă pe mai multe străzi din municipiu.

Zonele afectate sunt: Gheorghe Doja (de la intersecția cu str. Grigore Alexandru Ghica până la intersecția cu str. Mitocelului), Grigore Alexandru Ghica, Depoului, Stadionului, 28 Noiembrie, Micșunelelor, Eraclie Porumbescu, Lipoveni, Livezilor, Zefirului, Vasile Lupu, Barbu Delavrancea, Gheorghe Ștefan, Mitocului, fundătura Mitocului, Biruinței, Aron Pumnul, Muncitorului, Bernard Andrei, C-tin Moraru, Epamimonda Bucevschi, Grigore Cobălcescu, Emil Racoviță, Alexandru Vlahuță, Barbu Lăzăreanu, Slt. Turturică, Câmpului, Decebal, Dragomirna, Plaiului, Ghiocelului și Mitocelului.

La reluarea furnizării apei, există posibilitatea ca aceasta să prezinte valori mai ridicate ale turbidității. În această situație, se recomandă ca robinetul să fie lăsat deschis câteva minute și apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea ei.

Dacă problema persistă, cetățenii sunt rugați să contacteze Dispeceratul ACET S.A. Suceava, o echipă specializată urmând să se deplaseze în zonă pentru remedierea situației.

Reprezentanții ACET S.A. își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc locuitorilor pentru înțelegere.