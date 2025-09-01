Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, performanță la nivel național în competiția de proiecte România–Republica Moldova



Pasiunea pentru știință și colaborare aduce rezultate remarcabile Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). Cercetătorii instituției au obținut 6 dintre cele 62 de proiecte selectate pentru finanțare în cadrul competiției „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova”, consolidând astfel parteneriatul academic dintre cele două țări.

La competiție au participat 290 de proiecte depuse de 128 de universități și institute de cercetare. Raportat la numărul proiectelor câștigate, USV se situează pe locul al doilea la nivel național, la egalitate cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și imediat după Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a obținut 8 proiecte.

Finanțarea pentru un proiect complex este de maximum 750.000 lei – din care până la 600.000 lei sunt asigurați din bugetul României și până la 150.000 lei (echivalent a 600.000 lei MD) din bugetul Republicii Moldova. În total, competiția beneficiază de un buget de 10 milioane de euro (8 milioane – România, 2 milioane – Republica Moldova).

Cele șase proiecte câștigate de cercetătorii USV abordează patru domenii majore de interes: digitalizare, bioeconomie, sănătate și cultură:

Digitalizare: Radu-Daniel Vatavu – Noi tehnologii de realitate extinsă pentru augmentare cognitivă, în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Bioeconomie: Georgiana-Gabriela Codină – Reducerea conținutului de sodiu în panificație; Sorina Ropciuc – Produse alimentare cu destinație specială din materii prime neconvenționale; Adriana Dabija – Valorificarea integrală a fructelor de cătină, toate în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei.

Sănătate: Roxana Filip – Supravegherea genomică a patogenilor urbani pentru protecția mediului și a sănătății publice, alături de Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cultură: Daniela Hăisan – Creativitate și multimodalitate în cărțile traduse pentru copii în România și Republica Moldova după 1990, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Prin aceste rezultate, USV confirmă rolul său de centru de excelență științifică, sprijinind în același timp cercetătorii din Republica Moldova să se integreze mai bine în rețele internaționale și programe europene precum Orizont Europa.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava felicită cercetătorii implicați pentru dedicarea și munca lor, care întăresc poziția instituției în topul cercetării universitare din România.