USV și Universitatea din Cernăuți lansează un nou program de licență cu diplomă dublă pentru studenții români și ucraineni

În luna august 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a semnat un Acord interinstituțional de parteneriat cu Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), ce prevede organizarea și funcționarea unui program comun de studii universitare integrate, care conduce la obținerea unei diplome duble. Documentul vine în continuarea protocolului de colaborare permanent, semnat de cele două instituții încă din noiembrie 2001.

Programul comun, destinat atât etnicilor români, cât și ucraineni, vizează domeniul Limba și literatura ucraineană – Limba și literatura română și Învățământ mediu (Limba și literatura română. Literatura universală), având planuri de învățământ similare, echivalate conform legislației în vigoare. Studenții care aleg această formă de studiu vor parcurge doar disciplinele diferite față de curricula universității de origine, iar pentru cei care, din cauza Legii marțiale din Ucraina, nu pot părăsi țara, cursurile vor fi organizate online.

Beneficiile pentru studenți includ burse de aproximativ 900 de lei, cazare pe durata stagiilor de practică și, la final, obținerea a două diplome de absolvire – câte una din partea fiecărei universități. Înscrierile se desfășoară anual: în lunile iulie și septembrie la USV și în august-septembrie la UNYF.

Acest acord consolidează tradiția de colaborare dintre cele două instituții, alăturându-se programului de masterat Teoria și practica traducerii, oferit deja în regim de diplomă dublă de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC).

Reamintim că, în perioada 2–9 septembrie 2025, continuă sesiunea de admitere la FLSC, inclusiv pentru noul program în diplomă dublă. Detalii despre locurile disponibile și despre oferta educațională pot fi consultate pe site-ul facultății – flsc.usv.ro – sau pe pagina oficială de admitere a USV – admitere.usv.ro.