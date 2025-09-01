IPS Calinic, decalog la începutul anului bisericesc: O chemare la trăirea duhovnicească



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a transmis un decalog duhovnicesc pentru credincioși la începutul noului an bisericesc, îndemnându-i să trăiască fiecare zi în prezența lui Dumnezeu și în armonie cu calendarul liturgic.

În mesajul său, ÎPS Calinic îndeamnă la o viață ancorată în rugăciune, milostenie și iertare: „Începe anul bisericesc cu o rugăciune spusă cu credință, cu o lumânare aprinsă în tăcere, cu un gest de milostenie făcut din inimă.” Credincioșii sunt chemați să facă din calendarul liturgic „busola vieții”, trăind ritmul timpului ca pe o „respirație a harului” și măsurându-și viața nu după standardele lumii, ci după Evanghelie.

Arhiepiscopul subliniază importanța iertării și a reconcilierii: „Alege calea iertării, iartă pe cei care te-au rănit, cerându-le iertare celor cărora le-ai greșit, fă pace cu trecutul.” Totodată, îndeamnă la sfințirea timpului prin citirea Sfintei Scripturi și căutarea chipului lui Dumnezeu în semenii noștri, prin fapte concrete de iubire și milostenie.

„Trăiește anul bisericesc ca pe o împreună-călătorie cu Hristos,” mai spune ÎPS Calinic, evidențiind parcursul liturgic de la Nașterea Domnului la Înviere și Pogorârea Duhului Sfânt. Credincioșii sunt chemați să sfințească fiecare clipă, înțelegând-o ca parte a „calendarului mântuirii”, în care „fiecare zi este scară spre cer.”Mesajul se încheie cu un îndemn ferm: „Rămâi în Biserică,” subliniind că anul liturgic este un drum al renașterii duhovnicești, marcat de Nașterea Domnului, Cruce și Înviere.

Acest decalog a fost citit în cadrul slujbei de TeDeum la începutul anului bisericesc 2025