Șofer cu permis suspendat prins conducând în localitate cu 118 km/h

Un echipaj al Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, a depistat în noaptea de duminică spre luni 1 septembrie, în jurul orei 02:06, un șofer care circula cu viteză excesivă pe Drumul Național 2E, pe raza localității Brăiești, și care avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit unui comunicat al Poliției, autoturismul, un model Volkswagen Tiguan, se deplasa din direcția Gura Humorului spre Fălticeni cu o viteză de 118 km/h, pe un sector de drum unde limita legală era de 50 km/h, măsurată cu cinemometrul radar TruCam.

Echipajul a oprit vehiculul folosind semnalele regulamentare, iar în urma verificărilor și legitimării conducătorului auto, s-a stabilit că acesta este un tânăr de 23 de ani, rezident într-o localitate din județul Neamț.

Ulterior, prin consultarea bazelor de date ale Poliției Române, s-a constatat că dreptul de a conduce al șoferului era suspendat în perioada 27 iulie 2025 – 21 noiembrie 2025.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără a avea permis de conducere”, prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (2) din Codul Penal, care sancționează această faptă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

De asemenea, șoferul a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei.