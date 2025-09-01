Tânăr din Rădăuți depistat conducând în oraș fără permis un autoturism neînmatriculat



În noaptea de duminică spre luni 1 septembrie, la ora 00:40, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți, aflați în patrulare pe strada 1 Mai din municipiu, au observat un autoturism care se deplasa spre centrul orașului, având plăcuțe de înmatriculare provizorii expirate.

Echipajul a urmărit autoturismul, un Volkswagen Polo de culoare albastră, și l-a oprit pe strada Pictor Grigorescu.

La volan a fost identificat un tânăr de 19 ani, domiciliat în Rădăuți.

În urma verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că acesta nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, autoturismul era neînmatriculat, plăcuțele provizorii fiind expirate din data de 15 octombrie 2024.

Tânărul a declarat că a achiziționat vehiculul cu suma de 1500 de lei prin intermediul platformei Facebook Marketplace, de la o persoană necunoscută, fiind conștient că documentele acestuia nu sunt valabile.

Testele efectuate cu aparatele etilotest și drugtest au avut rezultate negative, indicând că șoferul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.