Regal acvatic la Jupiter: Sucevenii strălucesc la triada competițională de înot în ape deschise



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Stațiunea Jupiter a găzduit în acest weekend un eveniment de excepție în lumea natației românești: o triadă competițională ce a reunit trei mari competiții – Atlantisman, Cupa României la Înot în Ape Deschise și Cupa României de Biatlon (probe combinate de înot și alergare).

Zeci de sportivi de performanță și amatori au pornit la start pe plaja Poseidon, într-un cadru spectaculos pe Marea Neagră, promovând sportul în natură și rezistența umană.

Printre participanți s-au numărat și reprezentanții cluburilor de înot din județul Suceava, CSS Gura Humorului și Aqua Club Dumbraveni, care au obținut rezultate remarcabile în toate cele trei probe, demonstrând un nivel înalt de pregătire și dăruire.

Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Natație și Pentatlon Modern și Asociației de Înot în Ape Deschise și Înghețate din România (ISOWR), a atras sute de concurenți de toate vârstele, de la juniori la seniori. Atlantisman, ajuns la a doua ediție, a inclus probe de rezistență de până la 10 km, ștafete și curse pentru copii, fiind considerat una dintre cele mai dificile competiții de înot în ape deschise din țară, datorită curenților schimbători ai mării.

Cupa României la Înot în Ape Deschise a adus titluri naționale la distanțe variate, iar proba de biatlon a combinat înotul cu alergarea, testând versatilitatea sportivilor. Sportivii suceveni au concurat cu determinare în categoriile lor de vârstă, obținând medalii și clasări pe podium în toate cele trei competiții.

La Atlantisman, de la CSS Gura Humorului, Aleksandra Coperza a cucerit locul 1 la categoria under 19, pe distanța de 10 km, în timp ce Simon Hoffman a obținut locul 2 la under 17, tot pe 10 km.

Alexandru Tușan s-a clasat pe locul 2 la under 15, pe 2000 m, iar Rareș Brânză a luat locul 2 la proba de 500 m, under 13. De la Aqua Club Dumbraveni, înotătorul Rareș Mușe s-a evidențiat cu locul 1 la categoria 20-29 de ani, pe 10 km.

La Cupa României la Înot în Ape Deschise, evoluțiile au fost la fel de impresionante. Simon Hoffman a devenit noul campion național la proba de 5000 m, un moment de vârf pentru delegația suceveană. Rareș Mușe și Aleksandra Coperza au obținut poziția a 4-a în clasamentele lor respective, confirmând potențialul ridicat al tinerilor.

Proba de biatlon a adus alte succese notabile. De la CSS Gura Humorului, în categoria U11, Antonia Flocea a luat locul 2, urmată de Rhania Codreanu pe locul 4 și Aura Zup pe locul 5. La U13, Alexandru Tușan a cucerit titlul de campion național, cu Matei Faraon pe locul 2, Rareș Brânză pe 4 și Denis Oanea pe 5. În categoria U17, Aleksandra Coperza a obținut locul 2, Denisa Stroe locul 6, Simon Hoffman locul 4, iar Darian Oanea locul 6. De la Aqua Club Dumbraveni, Rareș Mușe a câștigat locul 1 la tineret, iar Alexandra Hoffman locul 2 la U19.

Momentul magic al evenimentului a fost participarea multiplului campion mondial David Popovici la ștafetele Atlantisman.

Sportivii suceveni au avut onoarea să concureze alături de el, obținând locul 2 în clasamentul ștafetelor mixte (fete și băieți).

Prezența lui Popovici, recent întors cu două medalii de aur de la Campionatele Mondiale din Singapore, a inspirat concurenții și publicul, subliniind importanța promovării înotului în ape libere. Potrivit organizatorilor, ediția din 2025 a atras cu 100 de participanți mai mult decât cea precedentă, demonstrând creșterea popularității acestui sport.

Antrenorii Gabriel Pițzaru și Ionuț Cojoc, care i-au pregătit pe sportivii suceveni, s-au declarat mulțumiți de evoluții și au mulțumit susținătorilor. „Evoluțiile au depășit așteptările, iar rezultatele validează munca depusă. Mulțumim familiilor, cluburilor și tuturor celor care ne susțin”, au declarat ei.