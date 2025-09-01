Accident tragic în Preutești: Un biciclist a murit după ce a căzut în șanț



Un accident rutier grav s-a produs duminică după-amiaza pe strada Mănăstioara din comuna Preutești, soldat cu decesul unui biciclist în vârstă de 75 de ani, domiciliat în localitate.

Potrivit Poliției Municipiului Fălticeni, care a efectuat cercetarea la fața locului, incidentul a avut loc în jurul orei 14:35.

Bărbatul se deplasa pe bicicletă pe strada Mănăstioara, din direcția Preutești spre Mănăstioara, când a pierdut controlul și a căzut într-un șanț betonat situat pe partea stângă a sensului său de mers, la o diferență de nivel de aproximativ 1,5 metri.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului l-a găsit pe biciclist în stop cardio-respirator.

În ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a fost declarat decedat.

Bărbatul era cunoscut cu afecțiuni cardiace, iar autoritățile nu exclud posibilitatea ca decesul să fi fost cauzat de un infarct miocardic, survenit în contextul accidentului.

Victima nu prezenta leziuni vizibile, iar pentru stabilirea cauzei exacte a decesului și a legăturii cu leziunile suferite în urma căzăturii, s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”.