Furt de porumb în Șcheia: Doi bărbați sunt suspectați că au comis fapta și sunt cercetați penal

Poliția Secției 9 Șcheia a fost sesizată duminică seara la ora 22:00, de către un bărbat de 55 de ani din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, cu privire la un furt de porumb din lanul său.

Acesta a reclamat că un consătean de 48 de ani i-ar fi sustras mai multe recolte de porumb.

La sediul poliției s-au prezentat atât păgubitul, cât și cel acuzat de furt, împreună cu un alt bărbat de 54 de ani, ambii domiciliați în satul Sfântu Ilie.

În declarația sa, bărbatul de 48 de ani a recunoscut că, în perioada 10-28 august 2025, în intervalul orar 01:00-03:00, s-a deplasat împreună cu celălalt bărbat, folosind un autovehicul marca Volkswagen LT, pe parcela victimei, unde era cultivat porumb.

Acesta a mărturisit că intra singur în lan și fura aproximativ 5-6 saci de porumb pe noapte, în timp ce complicele său rămânea la mașină pentru a-l avertiza în cazul în care cineva s-ar fi apropiat.

Victima a depus o plângere penală pentru infracțiunea de furt calificat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat săvârșit în timpul nopții sau prin complicitate.

Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele și eventualele prejudicii cauzate, urmând ca dosarul să fie înaintat organelor competente pentru soluționare.