Deputatul AUR de Suceava Petru Negrea acuză Guvernul de abuz și propune amendamente pentru corectarea „nedreptăților”

Deputatul AUR de Suceava, Petru Negrea, a lansat un atac dur la adresa Guvernului, acuzându-l de un „gest abuziv” prin angajarea răspunderii pe un pachet de măsuri economice și sociale fără dezbatere parlamentară sau consultarea aleșilor.

Într-o declarație susținută luni, Negrea a calificat decizia Executivului drept „o ofensă adusă democrației” și un semn că acesta preferă să conducă „prin forță, nu prin dialog”.

Parlamentarul sucevean critică măsurile guvernamentale care, spune el, impun „sacrificii imediate” cetățenilor – taxe mai mari, inflație și scumpiri –, în timp ce reducerea privilegiilor din consiliile de administrație ale companiilor de stat este amânată cu până la patru ani.

„Austeritate acum pentru oameni, dar privilegii garantate încă patru ani pentru clientela politică”, a declarat Negrea, numind această abordare „praf în ochi”.Î

Deputatul AUR a anunțat că a depus mai multe amendamente pentru a corecta aceste „nedreptăți”.

Printre propuneri se numără limitarea imediată a salariilor și bonusurilor din companiile de stat, finanțarea adecvată a medicilor de familie și a ambulatoriilor pentru acces rapid la servicii medicale, dar și măsuri de sprijin pentru micii producători, comercianți și antreprenori locali.

Negrea a avertizat că actualele politici „sufocă” mediul de afaceri din Suceava și din țară, favorizând marile multinaționale și ducând la „falimente, locuri de muncă pierdute și familii împinse spre sărăcie”.

AUR amenință că va folosi toate pârghiile constituționale, inclusiv moțiunea de cenzură, pentru a se opune măsurilor Guvernului.

Negrea a făcut un apel la parlamentarii majorității să „reprezinte poporul” și să nu fie „complici la distrugerea economiei și degradarea sistemului de sănătate”. „Guvernul Bolojan trebuie să înțeleagă că Parlamentul nu este o anexă decorativă, iar românii nu mai acceptă dubla măsură”, a concluzionat deputatul.

Negrea a subliniat că AUR va continua să lupte pentru interesele cetățenilor, cerând o guvernare transparentă și echitabilă.