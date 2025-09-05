Poliția Locală Suceava avertizează: Mașinile parcate în stațiile de autobuz vor fi ridicate



Poliția Locală Suceava atrage atenția cetățenilor asupra necesității de a menține libere stațiile de autobuz, pentru a asigura siguranța și fluența transportului public în municipiu.

Conform unui comunicat oficial, autovehiculele parcate neregulamentar în aceste zone vor fi ridicate, iar proprietarii vor fi sancționați în conformitate cu legislația în vigoare.

Un exemplu concret a avut loc ieri, când o mașină parcată ilegal în stația de autobuz din zona centrală a orașului a fost ridicată de Poliția Locală.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni vor continua pentru a descuraja încălcările regulilor de circulație.

Poliția Locală Suceava face apel la cetățeni să respecte regulile de parcare, pentru a evita amenzile, costurile suplimentare generate de ridicarea vehiculelor și disconfortul cauzat celorlalți participanți la trafic.

„Stațiile de autobuz sunt destinate exclusiv transportului public. Vă rugăm să contribuiți la buna funcționare a acestuia prin respectarea legislației”, se arată în comunicat.