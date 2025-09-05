Un autoturism a luat foc în mers pe DN 17 în zona Ilișești de la un scurtcircuit electric

Intră acum și în grupul de
Un autoturism a luat foc joi seara, în jurul orei 19:30, pe DN 17, pe raza comunei Ilișești în timp ce se deplasa din direcția Gura Humorului către municipiul Suceava.
Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, de către un cetățean, la ora 19:30.
La sosirea echipajului de poliție din cadrul SPR 9 Șcheia, pompierii ISU Suceava lichidaseră deja incendiul.
În urma cercetărilor, s-a stabilit că focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric la compartimentul motor al autoturismului, un Mercedes-Benz.
Conform verificărilor, șoferul, un tânăr de 20 de ani din comuna Șcheia, a observat fum ieșind de sub capota mașinii în timpul deplasării.
Acesta a oprit imediat și a părăsit vehiculul, moment în care autoturismul a fost cuprins de flăcări. Incidentul a provocat doar pagube materiale, fără a se înregistra victime.
Valoarea prejudiciului nu a fost încă estimată, urmând a fi stabilită ulterior.
Polițiștii au confirmat că șoferul deținea permis de conducere valabil, iar autoturismul avea ITP și RCA în termen.
Intră acum și în grupul de