Accidentul cu un mort și doi răniți pe DN2H, lângă Rădăuți generat de un cumul de încălcări ale legislației rutiere

Un accident rutier tragic s-a produs joi seara pe DN2H, în apropierea stației PECO RO, pe tronsonul dintre comuna Gălănești și municipiul Rădăuți.

Incidentul a implicat o autoutilitară marca Volkswagen Transporter și un autoturism marca Audi, rezultând în decesul unei persoane și rănirea altor două.

Conform primelor date din ancheta poliției, un bărbat de 44 de ani din Rădăuți, aflat la volanul autoutilitarei, a efectuat un viraj la stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de mers, fără a se asigura corespunzător.

În același timp, un autoturism Audi, condus de o tânără de 20 de ani din comuna Frătăuții Vechi, a intrat în depășire în zona unde manevra era interzisă printr-un indicator rutier și marcaj continuu.

În urma coliziunii, autoutilitara a fost acroșată în partea laterală stânga.

Accidentul s-a soldat cu decesul conducătorului autoutilitarei, în vârstă de 44 de ani.

Un pasager din același vehicul, un bărbat de 69 de ani din Rădăuți, a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți, fiind diagnosticat preliminar cu traumatism cranio-cerebral.

De asemenea, conducătoarea autoturismului Audi, în vârstă de 20 de ani, a suferit răni, fiind diagnosticată preliminar cu o plagă la mâna dreaptă și traumatism cranio-cerebral ușor.

Tânăra de la volanul autoturismului Audi a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunile de „vătămare corporală din culpă” și „ucidere din culpă”, urmând a se efectua cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului și a responsabilităților.