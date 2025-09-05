Accident la ștrandul municipal din Suceava: O fetiță de 12 ani, rănită după o căzătură de pe tobogan



O fetiță de 12 ani a suferit leziuni ușoare în zona gurii după ce a căzut de pe un tobogan amplasat în piscina pentru copii din incinta ștrandului municipal Suceava.

Incidentul a fost anunțat, joi, la ora 14:36, printr-un apel la efectuat de mama minorei.

Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava s-au deplasat la fața locului, pe strada Ștrandului unde au identificat victima, o minoră din comuna Rădășeni.

Aceasta prezenta leziuni minore în zona gurii și primea îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanță prezent la fața locului.

Din primele cercetări și din declarațiile mamei, reiese că incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:30, când fetița, în timp ce se dădea pe toboganul din piscina pentru copii, a alunecat într-o poziție nefirească și s-a lovit cu fața de balustrada acestuia chiar înainte de a intra în apă.

În urma examinării medicale, minora a fost diagnosticată preliminar cu „traumatism cranio-facial minor” și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații suplimentare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.