COD GALBEN de caniculă în județul Suceava

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Galben valabilă astăzi, 05 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, vizând un val de căldură, temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat.

Fenomenele meteorologice așteptate includ caniculă în regiunile Banat și Crișana, precum și temperaturi deosebit de ridicate în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, inclusiv în județul Suceava.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic semnificativ.

Temperaturile maxime vor varia între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana.

Autoritățile recomandă cetățenilor să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să respecte măsurile de protecție împotriva caniculei, în special în intervalul orar menționat.