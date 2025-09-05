A patra ediție a Taberei de Vară ATOS: Tinerii din Suceava au cucerit Vârful Moldoveanu și au cinstit martirii de la Aiud



Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) a organizat, în perioada 30 iulie – 1 august 2025, cea de-a patra ediție a Taberei de Vară, reunind un număr record de 80 de tineri din județul Suceava.

Evenimentul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba-Iulia, a combinat activități montane, culturale și duhovnicești, culminând cu momente de rugăciune și comemorare.

Escaladarea Vârfului Moldoveanu și rugăciune în Chilia Sfântului Arsenie Boca



Tinerii au realizat o performanță notabilă, cucerind Vârful Moldoveanu (2.544 m), cel mai înalt pisc din Carpații României. Pe „acoperișul țării”, participanții au intonat imnul „Cuvine-se cu adevărat!” închinat Maicii Domnului, marcând astfel un moment emoționant al taberei. De asemenea, grupul a vizitat Chilia Sfântului Arsenie Boca din Munții Făgărașului, situată pe Valea Sâmbetei, la circa două ore de urcare de la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus. Însoțiți de doi ghizi montani de la Salvamont Sibiu, tinerii au descoperit peștera săpată în stâncă unde a viețuit Sfântul Ardealului, trăind o experiență duhovnicească profundă.





Popasuri culturale și spirituale



Itinerariul taberei a inclus vizite la Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, situat în craterul Ciomatu Mare – Puciosu, precum și în centrul istoric al orașului Brașov, unde tinerii au explorat Piața Sfatului, Biserica Neagră, Strada Sforii și Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. De asemenea, au admirat frumusețea orașului medieval Sighișoara, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cazarea a fost asigurată la Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, unde s-au desfășurat activități educative, recreative și repetiții pentru corul ATOS.

Moment de reculegere la Capela Penitenciarului Aiud

Un punct culminant al taberei a fost săvârșirea Sfintei Liturghii la Capela Penitenciarului Aiud, în prima zi a Postului Maicii Domnului. În contextul Anului Centenar 2025, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor din secolul al XX-lea, tinerii, majoritatea îmbrăcați în straie populare, au cântat la strană, aducând un omagiu martirilor care au suferit în închisoare.

Corul ATOS a impresionat prin armonia interpretării.

Tot la Aiud, tinerii au avut o întâlnire emoționantă cu persoane aflate în arest preventiv pentru infracțiuni legate de droguri. Acestea și-au împărtășit poveștile de viață, avertizând asupra pericolelor consumului de substanțe nocive. Ofițeri din cadrul Sectorului de Reintegrare Socială al penitenciarului au prezentat detalii despre activitatea instituției și oferta educațională a Administrației Naționale a Penitenciarelor. Tinerii au vizitat „Zarca”, Monumentul „Calvarul Aiudului” și Râpa Robilor, locuri încărcate de istorie și semnificație.

Un succes datorat solidarității și credinței

Tabăra, organizată cu sprijinul părintelui Marius Soponaru și al conducerii Penitenciarului Aiud, a fost considerată un succes, fiind cea mai amplă ediție de până acum, cu un autocar etajat necesar pentru transportul participanților.

„Forța tinerilor ATOS este dată de lucrarea lui Dumnezeu”, a declarat părintele Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul taberei.

Evenimentul continuă tradiția taberelor ATOS, începute în 2022 la Mănăstirea Secrieș – Moldovița, urmate de cele din 2023 (Mănăstirea Păltiniș – Vatra Dornei) și 2024 (Mănăstirea Pietroasa – Maramureș).

Organizatorii mulțumesc tinerilor pentru implicare, precum și gazdelor și susținătorilor care au făcut posibilă această experiență memorabilă.