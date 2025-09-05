Protest al profesorilor suceveni la București: ASI Suceava condamnă măsurile de austeritate și presiunile asupra cadrelor didactice



Alianța Sindicatelor din Învățământ (ASI) Suceava anunță participarea la protestul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) la București, în data de 8 septembrie 2025, pentru a condamna măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Într-un comunicat adresat conducerii Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava și directorilor unităților de învățământ, semnat de liderul sindical Giani Leonte, ASI Suceava atrage atenția asupra presiunilor exercitate asupra cadrelor didactice pentru a nu se alătura protestului.

„Am constatat cu regret că, în numeroase școli, prin intermediul inspectorilor școlari și al directorilor, se fac presiuni asupra profesorilor pentru a-i descuraja să participe la aceste acțiuni de protest”, se arată în comunicat.

ASI Suceava reamintește că dreptul la protest este garantat constituțional și nimeni nu are autoritatea de a-l îngrădi.

De asemenea, sindicatele subliniază că directorii și inspectorii, fiind și ei profesori, vor fi afectați în viitor de măsurile de austeritate, chiar dacă în prezent par protejați de „umbrela politică”.

Într-un apel ferm, ASI Suceava îndeamnă inspectorul școlar general și directorii unităților școlare să se poziționeze „de partea corectă a baricadei” și să protejeze colegii care luptă pentru drepturile lor și pentru viitorul educației.

„Ministerul Educației vă folosește acum ca instrumente de presiune, dar în viitorul apropiat veți fi înlocuiți de ‘manageri’, iar funcțiile pe care încercați să le protejați nu vă vor mai aparține”, avertizează sindicatele.

Protestul nu vizează doar creșterea salariilor, ci și refuzul de a contribui la „privarea copiilor noștri de o educație corectă și de viitorul pe care îl merită”.

ASI Suceava subliniază solidaritatea cu profesorii care protestează de 23 de zile în condiții dificile și face un apel la unitate în apărarea educației.