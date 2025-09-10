Studenții se alătură protestului din 11 septembrie 2025 la Cluj-Napoca, solidar cu profesorii și elevii



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă solidaritatea cu federațiile sindicatelor profesorale și cu elevii, alăturându-se protestului din 11 septembrie 2025, organizat în Piața Unirii din Cluj-Napoca, începând cu ora 13:00.

Acțiunea reprezintă un răspuns ferm împotriva măsurilor de austeritate din educație, în special a prevederilor Legii nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care afectează grav calitatea educației și accesul la învățământ.

Protestul reunește profesori, studenți și elevi într-un efort comun de a readuce educația în prim-planul priorităților naționale, denunțând lipsa de interes a decidenților față de sistemul educațional, privit ca un consumator de resurse, nu ca o investiție strategică.

Printre măsurile criticate se numără reducerea fondului de burse studențești cu aproximativ 52%, prin modificarea bazei de calcul a costului standard de la salariul minim brut la cel net și limitarea perioadei de acordare a burselor doar pe durata activității didactice.

De asemenea, O.U.G. 156/2024 restricționează reducerea de 90% pentru transportul studenților, limitând-o doar la rutele dintre domiciliu și centrul universitar.

ANOSR anunță continuarea manifestațiilor, inclusiv marșuri și proteste studențești, odată cu începerea anului universitar, dacă măsurile nu vor fi retrase.

„Anul universitar nu va începe așa. Educația trebuie să fie considerată o investiție,” subliniază federația.