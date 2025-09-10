Parchet nou în 11 săli de clasă ale Școlii Gimnaziale Corocăiești în urma unei donații de la Egger România



Școala Gimnazială Corocăiești, structură arondată Școlii Gimnaziale Verești, a primit recent o donație semnificativă din partea companiei Egger România, constând în peste 550 de metri pătrați de parchet.

Materialele donate au fost utilizate pentru modernizarea a 11 săli de clasă, îmbunătățind considerabil condițiile de studiu pentru elevi și cadrele didactice.

Reprezentanții școlii au exprimat mulțumiri companiei Egger pentru sprijinul acordat, subliniind impactul pozitiv al acestei investiții asupra calității procesului educațional.

De asemenea, conducerea școlii a adresat mulțumiri Consiliului Local Verești, care a alocat fonduri pentru montarea parchetului.

Astfel, elevii beneficiază acum de un mediu de învățare modern, confortabil și adaptat nevoilor actuale, favorabil performanței școlare.

Gestul companiei Egger România reprezintă un exemplu de responsabilitate socială și implicare activă în comunitatea locală, demonstrând că educația poate fi susținută prin parteneriate solide între instituțiile de învățământ și mediul economic.