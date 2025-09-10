Informare meteorologică: Averse însemnate și vânt puternic în toată țara



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, care vizează averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi perioade cu averse în majoritatea regiunilor țării.

În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile vor afecta în special regiunile intracarpatice, urmând ca apoi să predomine în jumătatea de est a țării.

Cantitățile de apă acumulate vor atinge 20…40 l/mp, iar izolat se vor înregistra peste 50…60 l/mp.

De asemenea, vântul va prezenta intensificări temporare începând din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi, în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40…50 km/h.

La munte, rafalele vor depăși 60…80 km/h.