CSU Suceava debutează în Liga Zimbrilor contra Minaur Baia Mare

Echipa de handbal masculin CSU Suceava va începe sezonul 2025-2026 al Ligii Zimbrilor joi, 11 septembrie, cu un meci împotriva formației Minaur Baia Mare.

Partida se va disputa în Sala „Dumitru Bernicu” din Suceava, începând cu ora 17:30.

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a subliniat forța adversarului, care a disputat deja meciuri oficiale în Supercupa României și cupele europene, dar rămâne optimist: „Minaur este o echipă obișnuită să lupte pentru podium, însă am demonstrat în multe momente că putem să le ținem piept. Sperăm ca prin atitudine și determinare să reușim și de această dată.”

Referitor la obiective, Șoldănescu a menționat că ținta este o clasare cât mai bună, deși competiția va fi mai dură anul acesta din cauza consolidării echipelor rămase în campionat.

În privința lotului, Adi Tîrzioru și Andrei Bruj sunt apți, Claudiu Lazurcă este incert, iar Cătălin Zarițchi și Codrin Radu sunt în continuare în recuperare.

Tânărul jucător Emanuel Șerban a vorbit despre integrarea sa în echipă: „Suntem un colectiv tânăr, ceea ce poate fi un avantaj. M-am integrat bine, dar diferența dintre juniori și seniori este mare, mai ales la nivel de forță. Vreau să ajut echipa cât mai mult și sper să avem un sezon bun.”

Bogdan Niculaie a adăugat: „Sperăm să facem o figură frumoasă în prima etapă, chiar dacă amicalele nu au fost strălucite. Minaur are o linie de 9 metri solidă și o apărare puternică, dar cred că îi putem contracara prin jocul nostru rapid, principalul nostru atu.”

CSU Suceava, care a încheiat sezonul trecut pe locul șapte, își propune să cucerească publicul sucevean printr-o evoluție determinată și să confirme potențialul tinerilor săi jucători în fața unei echipe experimentate precum Minaur Baia Mare.