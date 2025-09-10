Un copil de un an din Udești a ajuns la spital după ce a băut soluție de făcut baloane de săpun

Intră acum și în grupul de
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au fost sesizați, marți seara, prin 112 de către o femeie din satul Reuseni, comuna Udești că fiul ei, în vârstă de un an și două luni, a consumat accidental o soluție destinată fabricării baloanelor de săpun.
Conform verificărilor efectuate la fața locului, incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:00, în locuința bunicii materne a copilului.
Femeia se afla împreună cu cei doi copii minori, un băiat de un an și două luni și o fetiță de patru ani.
În timp ce fetița se juca cu un dispozitiv pentru baloane de săpun, aceasta i-a oferit fratelui său mai mic să bea din soluția respectivă.
Mama, observând incidentul, a alertat imediat serviciul de urgență 112.
Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) a intervenit stabilind ca diagnostic preliminar „ingerare involuntară de substanță toxică”.
Copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava pentru investigații suplimentare.
Mama a declarat ulterior că fiul său este în afara oricărui pericol.
Autoritățile au informat în acest caz și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.
