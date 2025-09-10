Accident cu rănit în Tăutești: O mașină a intrat într-un copac după ce a fost acroșată de o autoutilitară de colectare a gunoiului


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, marți dimineața, de către o femeie din satul Tăutești, comuna Zamostea privind producerea unui accident rutier în care o mașină a intrat într-un copac, iar o persoană a fost rănită la mână.

La fața locului s-au deplasat o patrulă a Secției 13 Bălcăuți și un echipaj al Poliției Rutiere din cadrul Poliției orașului Siret.

În urma verificărilor, s-a stabilit că accidentul a avut loc în jurul orei 10:50, pe DJ 291A, în satul Tăutești.

Potrivit datelor din ancheta preliminară, un autocamion marca Mercedes Benz, condus de un bărbat și folosit pentru colectarea gunoiului menajer, se deplasa pe direcția Zvoriștea-Siret.

În timpul unui viraj la stânga pentru a intra pe o stradă îngustă, autocamionul a efectuat o manevră ușoară spre dreapta, moment în care a acroșat un autoturism Volkswagen Golf, condus de o femeie, care încerca să depășească autocamionul prin dreapta.

În urma impactului, autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

Șoferița autoturismului Volkswagen Golf a fost rănită și preluată de o ambulanță, fiind transportată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu „contuzie ușoară prin accident rutier, traumatism la brațul stâng”.

Autoturismul a suferit, de asemenea, avarii.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” cercetările fiind continuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Siret.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR