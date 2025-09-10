Accident cu rănit în Tăutești: O mașină a intrat într-un copac după ce a fost acroșată de o autoutilitară de colectare a gunoiului



Polițiștii Secției nr. 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați, marți dimineața, de către o femeie din satul Tăutești, comuna Zamostea privind producerea unui accident rutier în care o mașină a intrat într-un copac, iar o persoană a fost rănită la mână.

La fața locului s-au deplasat o patrulă a Secției 13 Bălcăuți și un echipaj al Poliției Rutiere din cadrul Poliției orașului Siret.

În urma verificărilor, s-a stabilit că accidentul a avut loc în jurul orei 10:50, pe DJ 291A, în satul Tăutești.

Potrivit datelor din ancheta preliminară, un autocamion marca Mercedes Benz, condus de un bărbat și folosit pentru colectarea gunoiului menajer, se deplasa pe direcția Zvoriștea-Siret.

În timpul unui viraj la stânga pentru a intra pe o stradă îngustă, autocamionul a efectuat o manevră ușoară spre dreapta, moment în care a acroșat un autoturism Volkswagen Golf, condus de o femeie, care încerca să depășească autocamionul prin dreapta.

În urma impactului, autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac.

Șoferița autoturismului Volkswagen Golf a fost rănită și preluată de o ambulanță, fiind transportată la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu „contuzie ușoară prin accident rutier, traumatism la brațul stâng”.

Autoturismul a suferit, de asemenea, avarii.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” cercetările fiind continuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Siret.