Incendiu în satul Lisaura: O autoutilitară a fost distrusă în proporție de 80% din cauza unui scurtcircuit

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești au fost sesizați marți seara prin 112 de către un localnic din comuna Ipotești cu privire la un incendiu care a cuprins o autoutilitară în satul Lisaura.

La fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 19:00, un bărbat a parcat o autoutilitară marca Volkswagen Crafter în curtea domiciliului său din satul Lisaura, comuna Ipotești.

În jurul orei 21:50, un incendiu a izbucnit în zona motorului vehiculului.

Un echipaj al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) a intervenit prompt cu o autospecială, reușind să localizeze și să stingă focul.

În urma verificărilor efectuate împreună cu reprezentanții ISU, s-a stabilit că incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric la un conductor sau cablu defect din compartimentul motor.

Flăcările au distrus în totalitate compartimentul motor și habitaclul, iar exteriorul autoutilitarei a fost afectat în proporție de 80%.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.

Proprietarul autoutilitarei a declarat că nu dorește să formuleze o plângere penală pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”. În acest sens, a fost întocmit un proces-verbal de constatare, iar cercetările au fost încheiate.