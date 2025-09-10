Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Ostra după ce și-ar fi amenințat soția pentru că nu-i dă cheile de la mașină și bani de cheltuială



Polițiștii Postului de Poliție Ostra au fost sesizați, marți dimineața, de o femeie din comuna Ostra, care a reclamat că a fost amenințată cu acte de violență de către soțul său.

În urma verificărilor efectuate de echipa operativă a Postului de Poliție Ostra, s-a stabilit că, în dimineața zilei de 9 septembrie 2025, în jurul orei 07:00, bărbatul, aflat în locuința comună, a amenințat-o pe soția sa din cauza unui conflict legat de refuzul acesteia de a-i oferi cheile mașinii și bani de cheltuială.

De asemenea, s-a constatat că, cu aproximativ o lună în urmă, bărbatul, pe fondul consumului de alcool, a agresat-o fizic pe soție, incident care nu a fost raportat la acel moment.

În baza Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, polițiștii au completat un formular de evaluare a riscului, constatând existența unui risc iminent.

Astfel, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o durată de 5 zile, prin care agresorul este obligat să părăsească temporar locuința comună din comuna Ostra, indiferent de statutul său de proprietar, și să păstreze o distanță de minimum 100 de metri față de soția sa și de fiica acestora.

Victima a refuzat purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Polițiștii din Ostra au deschis un dosar penal pentru infracțiunile de „violență în familie” și „amenințare”, iar cercetările continuă, urmând a fi formulate propuneri procedurale prin unitatea de parchet competentă.