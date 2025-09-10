Debut în forță pentru echipele feminine de fotbal ale CSU Suceava



Echipele feminine de fotbal ale CSU Suceava își încep parcursul în competițiile oficiale ale sezonului 2025-2026.

Junioarele U17 și senioarele pregătesc debuturile în campionatele naționale, sub îndrumarea antrenorului Marcel Irimie, asistat de Adrian Dănilă și Cristian Tărăbuță.

Joi, 11 septembrie, de la ora 17:00, echipa U17 va disputa primul meci oficial în deplasare, împotriva FC Bacău, în Seria a 3-a a Campionatului Național U17.

Din serie mai fac parte Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Pașcani, FC Botoșani, Oțelul Galați, Vasas Femina Odorheiu Secuiesc și Vulpițele Galbene Roman.

Meciurile de pe teren propriu ale sucevencelor se vor juca la Bunești.

Duminică, 14 septembrie, de la ora 11:00, senioarele CSU Suceava vor debuta în Seria a 2-a a Ligii a III-a, pe stadionul Areni, contra formației Chindia Târgoviște.

Alături de ele, în serie se regăsesc Dinamo București, FCSB, Metaloglobus București, FC Voluntari, FC Botoșani, Unirea Slobozia și Liceenii Topolog.

Campionatul se va desfășura în sistem tur-retur, cu promovare în Liga a II-a pentru câștigătoare.

Ambele echipe sucevene sunt determinate să obțină rezultate remarcabile în acest sezon.