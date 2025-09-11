Incendiu la un spațiu comercial din Frumosu, stins de pompierii militari și voluntari



Pompierii militari din Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Frumosu, Vama și Vatra Moldoviței, au intervenit miercuri cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a stinge un incendiu izbucnit la un spațiu comercial din localitatea Frumosu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în interiorul magazinului, cu risc de extindere la întreaga clădire (parter + mansardă), unde se aflau și spații de locuit.

Pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor pentru două femei care sufereau de atac de panică.

După stabilizare, acestea au refuzat transportul la spital.

Incendiul a distrus bunuri din interiorul magazinului pe o suprafață de 180 mp, afectând pereți interiori, tâmplărie PVC, documente contabile și alte obiecte. Cauza probabilă a fost efectul termic al unui cablu electric defect.

Intervenția s-a încheiat la ora 18:15, pompierii reușind să salveze restul clădirii și spațiile de locuit de la mansardă, împreună cu bunurile aferente.

Pentru a evita astfel de incidente, pompierii militari suceveni recomandă:

Verificarea periodică a instalațiilor electrice de către personal autorizat;

Înlocuirea cordoanelor electrice uzate;

Evitarea suprasolicitării prizelor;

Neutilizarea instalațiilor electrice improvizate.