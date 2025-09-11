Marginea intră pe harta mondială a speedcubing-ului: primul concurs internațional de cub Rubik organizat într-o comună rurală din România



Comuna Marginea, renumită pentru ceramica sa tradițională, marchează o premieră istorică: va găzdui Marginea Cubing 2025, primul concurs internațional de cub Rubik organizat într-o comună rurală din România. Evenimentul, aflat sub egida World Cube Association (WCA), va aduce rezultate recunoscute oficial la nivel global, punând Marginea pe harta mondială a speedcubing-ului.

Inițiativa tinerilor din comunitate



Concursul este rodul eforturilor grupului Tinerii Mărgineni, în colaborare cu True Health și Asociația Română de Speedcubing.

„Acest concurs arată că pasiunea și munca în echipă pot transforma o idee într-un eveniment de impact. Marginea demonstrează că și o comunitate rurală poate găzdui proiecte de anvergură internațională”, a declarat Ștefan Balan, coordonatorul Tinerii Mărgineni.

Adrian Ștefan Maftean, președintele True Health, a adăugat: „Marginea Cubing 2025 este dovada că inițiativa tinerilor poate aduce valoare internațională, nu doar în orașe, ci și în mediul rural.”

Evenimentul face parte din proiectul „SporfiTU: Ieși din Zona de Confort prin Sport!”, finanțat de Uniunea Europeană prin Corpul European de Solidaritate și susținut de administrația locală din Marginea.

Organizator principal este Asociația Română de Speedcubing, iar corectitudinea competiției va fi asigurată de delegații WCA: Bogdan Grigoruţă, Lucian Mihai Cremeneanu și Mihai Căpăţinescu. Sponsorul principal, Restaurantul Vatra Satului, sprijină inițiativa, îmbinând tradiția locală cu inovația.Detalii pentru participanți și spectatori

Concursul este deschis tuturor pasionaților de cub Rubik, indiferent de nivelul de experiență. Înscrierile se fac online pe site-ul WCA: Marginea Cubing 2025 – înregistrare.

Data: 4 octombrie 2025, de la ora 08:00

Locația: Căminul Cultural Marginea, Calea Administrației Nr. 63, Suceava, 727345

Acces spectatori: gratuit, fără înregistrare prealabilă (intrarea prin ușa principală, partea stângă, conform indicatoarelor)

Publicul este invitat să susțină concurenții și să descopere fascinantul univers al speedcubing-ului, într-un eveniment care promite să combine tradiția Marginei cu dinamismul unei competiții internaționale.