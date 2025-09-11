Informare ANM: Ploi abundente și vânt puternic în majoritatea regiunilor, de joi până vineri seara



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, 11 septembrie (joi), ora 10:00, până vineri, 12 septembrie, ora 20:00, avertizând asupra ploilor cu caracter aversiv însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului în cea mai mare parte a țării.



Specialiștii ANM precizează că vor fi perioade cu ploi torențiale, în special joi în regiunile intracarpatice – precum Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și Munții Apuseni –, iar vineri în zonele sudice, estice și montane.

Izolat, aceste averse vor fi însoțite de descărcări electrice, crescând riscul de inundații locale sau alunecări de teren în zonele vulnerabile. Cantitățile de precipitații estimate prin acumulare se vor situa între 20 și 40 de litri pe metru pătrat, cu valori izolate depășind 50-60 de litri pe metru pătrat.



De asemenea, joi vântul va prezenta intensificări temporare în aproape toate regiunile, cu rafale de 40-50 km/h în zonele de câmpie și șes, iar în munți viteze de peste 60-80 km/h, ceea ce poate provoca disconfort termic, întreruperi de curent sau probleme în trafic, mai ales pe crestele Carpaților.