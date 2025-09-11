Accident rutier pe DN 17 în Pasul Mestecăniș: Un șofer rănit după ce s-a răsturnat cu un camion



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident rutier s-a produs miercuri dimineață, 10 septembrie, în jurul orei 08:40, pe Drumul Național 17, în zona Pasului Mestecăniș, din comuna Pojorâta. Evenimentul a implicat un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, care s-a răsturnat parțial în afara părții carosabile.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, șoferul, un bărbat de aproximativ 50 de ani, din municipiul Iași, se afla singur la volan și se deplasa din direcția municipiului Vatra Dornei spre municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ceea ce a dus la răsturnarea parțială a vehiculului pe sensul său de mers.

În urma accidentului, șoferul a suferit vătămări corporale ușoare. Acesta a fost preluat imediat de echipajele medicale și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.) din Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri. Diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier și contuzie la coloana cervicală, bărbatul a primit asistență medicală, fără a fi necesară internarea.

Testarea șoferului cu aparatul etilotest a ieșit negativă, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au intrat în contact cu reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) pentru verificări specifice, iar ansamblul de vehicule va fi supus unei expertize tehnice detaliate pentru a se stabili starea sa tehnică la momentul producerii incidentului.

În cauză, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în curs pentru elucidarea tuturor circumstanțelor.