Un bărbat a murit la Demăcușa când a dat să intre în curtea cumnatului

Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurală Vama au fost alertați, duminică după amiaza, prin apel la 112 de către un localnic din comuna Moldovița, sat Demăcușa, zona Darieni care a anunțat decesul unei persoane la domiciliul său.

Din declarațiile cumnatului decedatului, reiese că în dimineața zilei de 26 octombrie, bărbatul s-a deplasat în centrul satului pentru a consuma băuturi alcoolice.

La întoarcerea acasă, în jurul orei 14:00, acesta era în stare avansată de ebrietate.

La intrarea în curtea locuinței cumnatului său, a căzut și nu a mai prezentat semne vitale. Cercetările preliminare nu au identificat urme de violență pe corpul victimei, iar membrii familiei au menționat că bărbatul suferea de afecțiuni cardiace, deși nu era înregistrat oficial la medicul de familie pentru aceste probleme.

Corpul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.