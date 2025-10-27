Depozitări ilegale de deșeuri descoperite în Dumbrăveni: Garda de Mediu Suceava face sesizare penală și impune măsuri de salubrizare



Comisarii Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au efectuat, luni, în urma unui material video prezentat de News Bucovina, un control pe teritoriul administrativ al comunei Dumbrăveni, în zona cunoscută sub numele „La Andronache” („Balta Boilor”).

Comisarii de mediu au constatat că, în ciuda panourilor de avertizare amplasate de Primăria Dumbrăveni, care interzic depozitarea și abandonarea deșeurilor, erau depozitate ilegal deșeuri mixte, incluzând deșeuri menajere, plastice, materiale din demolări (țiglă, cărămidă, beton) și pământ.

Șeful Gărzii de Mediu Suceava, Gheorghiță Mîndruță, a declarat pentru News Bucovina că în urma verificărilor comisarii de mediu au dispus mai multe măsuri obligatorii, respectiv salubrizarea zonei afectate, predarea deșeurilor către un operator autorizat în gestionarea acestora, limitarea accesului în amplasament pentru prevenirea altor depozitări ilegale și monitorizarea permanentă a zonelor vulnerabile din comună.

Totodată, Primăria Dumbrăveni a fost notificată să prezinte dovezi privind implementarea acestor măsuri.

De asemenea, pentru depozitarea și îngroparea deșeurilor în zona Lunca Siretului, în locația „La Andronache”, acțiuni interzise conform OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, Garda de Mediu Suceava va formula o sesizare penală către organele competente, a precizat sursa citată.