Un șofer fără permis a murit după ce s-a răsturnat cu mașina într-o râpă la Izvoarele Sucevei

Un grav accident rutier s-a produs duminică în jurul orei 20:10, pe strada „Buc” din satul Brodina de Sus, comuna Izvoarele Sucevei.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din satul Brodina, a pierdut controlul autoturismului de teren Mitsubishi Pajero (înmatriculat în Marea Britanie) și s-a răsturnat într-o râpă, la o diferență de nivel de aproximativ 10 metri.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical sosit la fața locului, conducătorul auto a fost declarat decedat. V

erificările efectuate de polițiști au relevat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliția a întocmit un dosar penal, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.