Alessia Pop, tânăra din Suceava care a uimit jurații de la Vocea României cântă în corul bisericii și după ce va absolvi liceul visează să urmeze Conservatorul din București

Alessia Pop, o tânără de 16 ani din Suceava, a pășit pe scena de la Vocea României și a luat prin surprindere pe toată lumea!

Notele pe care le-a atins au ridicat publicul în picioare și i-au făcut pe antrenori să se lupte pentru ea, întorcând toate cele patru scaune.

Prestația sa emoționantă a lăsat jurații fără cuvinte, marcând un moment memorabil al emisiunii.

Smiley, profund impresionat, a exclamat: „Doamne, Alessia, eu nu am auzit așa ceva în viața mea! Melodia pe care ai interpretat-o m-a făcut să mă gândesc că sunt șanse mari să o alegi pe Theo. Îmi place atât de tare cât de frumos ai cântat și felul în care ai cântat și tot!”.

El a apăsat butonul „Mute” pentru a opri intervențiile lui Theo Rose și Horia Brenciu, explicând: „I-am pus pe mut pentru că e bine să mai iei o pauză de la Brenciu vorbind. Încerc să-mi dau mai multe șanse să ajungi în echipa mea. Îmi doresc să te descopăr și să pun umărul la visul tău!”

Tudor Chirilă a lăudat maturitatea artistei: „Maturitatea ta e extraordinară. Durerea nu trebuie tratată, ci acceptată și canalizată, iar tu ai făcut asta minunat. Mi-aș dori să fii în echipa mea, să creăm împreună. Ești absolut minunată!”

Theo Rose și Horia Brenciu, limitați de „mute”, au transmis mesaje scrise, iar eforturile lor au fost răsplătite: Alessia a ales să se alăture echipei lor.

Cine este Alessia Pop

Alessia a descoperit muzica la doar cinci ani, fredonând primele versuri în mașina mamei. Drumul ei artistic a fost unul constant: cursuri de canto din copilărie, urmate de studii la liceul de muzică, unde s-a dedicat pianului și canto-ului clasic.

Deși nu provine dintr-o familie de muzicieni, talentul pare moștenit de la bunica, renumită pentru vocea sa frumoasă.

Mama, sprijinul ei neclintit, administrează pensiunea familiei și reprezintă un model de forță și determinare.

Alessia a urcat pe scenele concursurilor, festivalurilor și balurilor, dar a întâlnit și momente de îndoială, alimentate de descurajările prietenilor și profesorilor. Sprijinul mamei și al fratelui, alături de o conversație sinceră cu Dumnezeu, au fost decisive: i-a cerut un semn, iar răspunsul a venit sub forma actualei profesoare de canto, care i-a redat încrederea.

Credința joacă un rol esențial în viața ei – cântă în corul bisericii, unde se simte „ca un nou-născut”.

După liceu, visează să urmeze Conservatorul din București și să-și construiască o carieră muzicală.

La Vocea României a venit pentru experiență și pentru a cunoaște oameni noi, declarând că va merge în echipa celui care o dorește cel mai mult, deși are o afinitate pentru Theo & Horia.

Încă din copilărie, se imagina pe scena emisiunii, întorcând toate cele patru scaune și ridicând publicul în picioare.

Repertoriul ei preferat include pop, muzică clasică și rock, iar dacă ar alege o piesă care să-i definească viața, ar fi „Hurt” de Christina Aguilera.