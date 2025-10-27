Echipa de natație a CSU Suceava, 24 de medalii la Cupa Miercurea-Ciuc 2025



Echipa de natație a CSU Suceava, pregătită de antrenoarea Sorina Diaconescu, a obținut un succes remarcabil la cea de-a V-a ediție a Cupei Miercurea-Ciuc, desfășurată în perioada 25–26 octombrie 2025, la bazinul olimpic din Miercurea-Ciuc.

Competiția a reunit peste 460 de sportivi de la 40 de cluburi din întreaga țară, iar sportivii suceveni au cucerit un total de 24 de medalii.

Din lotul CSU Suceava au făcut parte Anastasia Pețenghe, Ioana Scepanschi, Sofia Drăgoi, Irina Diaconescu, Luca Drăgoi, Filip Andriu, David Popescu, Adrian Atudorei și Vlad Diaconescu.

Performanțele individuale au fost impresionante: Anastasia Pețenghe a dominat competiția cu 6 locuri I, Ioana Scepanschi a obținut 3 locuri I și 1 loc III, Sofia Drăgoi a câștigat 1 loc I și 3 locuri II, Irina Diaconescu a urcat de două ori pe podium cu 2 locuri III, Filip Andriu a obținut 1 loc I, 3 locuri II și 2 locuri III, iar Vlad Diaconescu a contribuit cu 1 loc II și 1 loc III.

Echipa CSU Suceava își consolidează astfel poziția printre cele mai competitive cluburi de natație din România.