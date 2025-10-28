Jandarmii suceveni confiscă 6,6 kg de trufe recoltate ilegal la Râșca și aplică amenzi de câte 2.000 de lei culegătorilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În plin sezon al trufelor, jandarmii din cadrul Detașamentului de Jandarmi Fălticeni au intervenit pentru protejarea fondului forestier, confiscând 6,6 kilograme de trufe culese fără autorizație și sancționând doi bărbați din județul Bacău.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de luni, pe drumul forestier Râșcuța, din zona comunei Râșca.

Cei doi indivizi, în vârstă de 24 și 38 de ani, au fost depistați în timp ce dețineau cantitatea respectivă de trufe, recoltate ilegal din pădure.

Conform Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, fiecare dintre ei a primit o amendă contravențională în valoare de 2.000 de lei.

Trufele confiscate au fost predate integral Ocolului Silvic Râșca.

Jandarmeria Suceava reamintește pasionaților de cules trufe că recoltarea acestora este permisă exclusiv pe baza unei autorizații legale emise de ocolul silvic competent și face un apel către toți cetățenii să manifeste responsabilitate și respect față de natură.

„Activitățile ilegale pot duce nu doar la sancțiuni, ci și la afectarea ecosistemelor din pădure, care au nevoie de protecție pentru a rămâne bogate și sănătoase”, a transmis sursa citată.

Prin acțiunile desfășurate, jandarmii suceveni continuă să sprijine protejarea mediului înconjurător și să contribuie la menținerea echilibrului dintre om și natură.