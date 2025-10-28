Fostul manager interimar al Spitalului Rădăuți, trei ani de închisoare cu suspendare, după acord de recunoaștere cu DNA pentru fapte de corupție



Un fost manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, un asistent medical și chiar soția acestuia au ajuns în fața judecătorilor de la Tribunalul Suceava, după ce au recunoscut fapte de corupție.

Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată cu acorduri de recunoaștere a vinovăției, ceea ce înseamnă că pedepsele sunt deja stabilite – toate cu suspendare – și că inculpații au colaborat deplin, povestind pas cu pas cum funcționa schema.

În acest caz Flaviu-Emanuel Sima, cel care conducea interimar spitalul „Sf. Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți și care acum este șef al Secției ATI este acuzat că a cerut mită pentru angajări, că a livrat subiecte de concurs și a făcut, contra cost, intervenții la medici pentru a le facilita pacienților diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operații chirurgicale.

Potrivit anchetatorilor, în 2023, Vlad-Vasile Luța, asistent medical principal în CPU, a intervenit pentru două persoane care doreau să devină brancardieri și au plătit pentru posturi câte 6.000 de euro.

Banii ar fi ajuns la Sima, prin Luța, iar în schimb, managerul promitea că „rezolvă”, dar când una dintre candidate a dat concursul în primăvara lui 2024 și nu a promovat a cerut înapoi cei 12.000 de euro care i-au fost înapoiați a doua zi.

Totodată, între noiembrie 2023 și februarie 2024, Sima a strâns 2.400 de lei de la pacienți sau rudele lor, în schimbul priorității la internare, diagnostic sau operație.

În martie 2024 acesta a dat subiectele scrise și interviul unei mame, ca fiica să prindă un post de economist debutant. În februarie, a cerut direct bunuri de peste 5.500 de lei pentru a „rezerva” un loc la un viitor concurs.

Mai mult, în data de 13 februarie 2024, beat fiind, Sima provocat un accident rutier, iar ca să scape de dosarul penal, soția lui, S.A.A., a declarat poliției că ea era la volan.

În prezența avocaților, cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

– pentru inculpatul SIMA FLAVIU-EMANUEL o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

– pentru inculpatul LUȚA VLAD-VASILE o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;

– pentru inculpata S.A.A. o pedeapsă de un 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.





Cei trei inculpați au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.



Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei trei inculpați au fost înaintate Tribunalului Suceava, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asigurătorie dispuse în cauză față de inculpatul Sima Flaviu-Emanuel.