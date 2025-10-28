Acuzații de îmbogățire suspectă aduse unui preot consilier de un grup de preoți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. IPS Calinic: Nu execut oameni la comandă!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grup de preoți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a transmis un memoriu public către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul eparhiei, sesizând presupuse nereguli financiare și de conduită legate de un consilier apropiat al instituției.

Documentul, publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților este adresat și clerului și credincioșilor din județul Suceava, ridică semne de întrebare privind achizițiile imobiliare și auto de valoare mare ale persoanei în cauză, în contrast cu veniturile oficiale declarate.

Memoriul, semnat de un grup anonim de preoți, descrie situația unui colaborator adus în eparhie cu binecuvântarea arhiepiscopului, care ar fi achiziționat începând din anii trecuți o locuință în zona centrală a Sucevei, precum și autoturisme de lux, inclusiv un model premium condus de soție.

Recent, surse publice și discuții locale indică o nouă achiziție imobiliară în apropiere de sediul eparhiei, cu o valoare estimată foarte mare plus costuri de renovare mari.

Preoții subliniază discrepanța dintre salariul lunar al consilierului în calitate de angajat eparhial, plus un post secundar la o instituție publică – și stilul de viață afișat, mai ales că soția nu are un loc de muncă stabil.

Ei amintesc și de presupuse dosare penale și civile anterioare, legate de ultraj și tranzacții cu terenuri, considerate incompatibile cu normele clericale din Statutul BOR și Regulamentul disciplinar.

„În contextul în care mulți preoți se confruntă cu dificultăți financiare și sunt sancționați pentru motive minore, cerem transparență și echitate”, se arată în memoriu. Solicitările includ verificări administrative și canonice, clarificarea surselor de venit și măsuri corespunzătoare.

Tonul documentului devine ironic în post-scriptum, cu referiri la „mătușa Tamara” sau profitabilitatea postului, sugerând negocieri exclusive cu furnizorii fără comisie de aprobare.

Răspunsul IPS Calinic, transmis public, este concis: „Imobilele deținute au fost achiziționate prin contracte de credit bancar, aspect care poate fi demonstrat prin documente justificative conforme cu legislația în vigoare. În consecință, nu se poate reține nicio încălcare a normelor legale naționale sau internaționale.”

Arhiepiscopul precizează că negocierile cu furnizorii intră în atribuțiile consilierului, conform fișei postului, și că persoana vizată este dispusă să prezinte documente.

„Cât despre măsurile pe care le doriți luate, vă asigur că le voi lua după respectiva întrevedere. Altfel, nu execut oameni la comandă!”, conclude IPS Calinic.