Recidivist plasat sub control judiciar pentru încălcarea ordinului de protecție la Siret după ce a bătut cu pumnii în ușa victimei

Un bărbat aflat în stare de recidivă postcondamnatorie a fost reținut preventiv pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, după ce a încălcat intenționat un ordin de protecție provizoriu emis în luna iunie.

Inculpatul este acuzat că, duminică seara, 26 octombrie, în jurul orei 20:05, s-a deplasat la locuința persoanei vătămate din Siret, deși îi era interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri, și a lovit cu pumnii în ușa încuiată, manifestând intenția de a intra fără drept și de a lua legătura cu victima.

Potrivit comunicatului oficial al Biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului, acțiunea penală a fost pusă în mișcare pe 27 octombrie pentru infracțiunea de nerespectare a ordinului de protecție. Ordinul fusese emis de Poliția orașului Siret la data de 26 iunie 2025.

Având în vedere antecedentele penale ale inculpatului, gravitatea faptei și modul agresiv de săvârșire, procurorul de caz a dispus ulterior măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și a răspunderii penale complete.