Rădăuți: Bărbat arestat preventiv pentru că a amenințat un polițist cu moartea și incendierea locuinței



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a dispus, luni, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj în formă agravată, cu două acte materiale, constând în amenințări grave la adresa unui agent de poliție.

Măsura a fost luată la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Potrivit anchetei, în data de 2 octombrie 2025, în jurul orei 19:20, inculpatul a apelat ofițerul de serviciu din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți și prin intermediul acestuia i-a transmis agentului șef principal de poliție YY amenințări cu moartea, inclusiv că îi va tăia gâtul cu un cutter, precum și cu incendierea locuinței. Amenințările au fost motivate de nemulțumirea inculpatului față de modul în care polițistul și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu, generând o stare reală de temere.

Ulterior, la data de 6 octombrie 2025, în jurul orei 15:12, în cadrul unei alte discuții telefonice, inculpatul l-a amenințat din nou pe același agent șef principal de poliție YY cu distrugerea casei, amenințările fiind legate tot de presupuse nereguli în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă, iar Tribunalul Suceava a admis propunerea pe 27 octombrie, considerând că măsura este necesară pentru prevenirea unor fapte similare și asigurarea desfășurării anchetei.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii complete a răspunderii judiciare. Inculpatul este cercetat pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută și pedepsită de Codul Penal.