Bărbat arestat preventiv la Fălticeni pentru violență în familie: Și-a băut soția cu pumnii și picioarele, provocându-i fracturi și 50-55 zile de îngrijiri medicale

Tribunalul Suceava a admis, marți, propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru infracțiunea de violență în familie.

Tot în aceeași zi, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de agresor.

Potrivit referatului cu propunere de arestare preventivă, fapta s-a petrecut la data de 17 octombrie 2025, în jurul orei 18:00, la domiciliul comun al celor doi.

Pe fondul unui conflict spontan generat de o criză de gelozie, bărbatul și-a lovit soția cu pumnul în zona feței. După ce aceasta a căzut la pământ, agresorul a continuat să o lovească de mai multe ori cu picioarele și pumnii peste corp.Victima a suferit leziuni traumatice grave, inclusiv fracturi, care necesită 50-55 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Ulterior agresiunii, inculpatul a transportat-o pe femeie în proximitatea domiciliului părinților acesteia și a abandonat-o la aproximativ 500 de metri distanță.

Procurorii au subliniat în comunicarea cazului că fenomenul violenței domestice este profund înrădăcinat și greu de eradicat, multe victime ezitând să sesizeze autoritățile din cauza dependenței financiare sau emoționale față de agresor, fricii de consecințe sau dorinței de a păstra unitatea familiei.

„De aceea, atunci când persoanele agresate decid să apeleze la ajutor extern este deosebit de important ca autoritățile să răspundă corespunzător pentru a transmite autorului, dar şi întregii societăți, că violențele exercitate asupra membrilor de familie sunt inacceptabile”, se arată în referat.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere penală a inculpatului.