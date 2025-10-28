Recidivist arestat preventiv la Rădăuți: A condus beat, cu permisul anulat, a fugit de poliție și a provocat accident



Judecătoria Rădăuți a dispus, marți, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat recidivist, cercetat pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Bărbatul, aflat în termenul de încercare al unei pedepse de 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendare, fusese reținut anterior pentru 24 de ore, începând din 27 octombrie.

Potrivit comunicatului Biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, faptele au avut loc în seara zilei de 23 octombrie 2025, în jurul orei 22:05, pe un drum public din municipiul Rădăuți.

Deși avea permisul de conducere anulat și se afla sub influența băuturilor alcoolice, inculpatul a condus un autoturism.

La semnalul regulamentar de oprire al polițiștilor, acesta a refuzat să se conformeze și a fugit.

În timpul urmăririi, a efectuat un viraj brusc la stânga, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar.

Testele efectuate au relevat o îmbibație alcoolică peste limita legală de 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Pe 28 octombrie, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și a formulat propunere de arestare preventivă, motivând prin gravitatea faptelor, riscul producerii unor urmări și mai grave și starea de recidivă postcondamnatorie a inculpatului.

Judecătoria Rădăuți a admis solicitarea, dispunând arestarea preventivă începând cu 28 octombrie 2025.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a răspunderii judiciare complete.