Accident rutier în Liteni: Trei persoane rănite ușor după o coliziune în intersecție

Trei persoane au suferit leziuni ușoare în urma unui accident rutier produs luni dimineață în orașul Liteni, la intersecția străzilor Pieței cu Lanul Gării.

Potrivit cercetărilor preliminare, în jurul orei 09:55, un conducător auto care pleca din piața-obor cu un Volkswagen Golf, având două pasagere la bord, a virat la stânga fără să acorde prioritate unui Audi A4 care circula regulamentar pe drumul prioritar.

În Audi se afla o pasageră pe scaunul din dreapta față.

Impactul a avariat ambele autoturisme, iar cei trei răniți – conducătorul VW Golf, pasagera din spate și pasagera din Audi – au prezentat leziuni ușoare la cap și torace.

Răniții au fost preluați de ambulanțe și transportați la Spitalul Clinic de Urgență Suceava pentru investigații, fără a necesita internare.

Testarea cu etilotestul a indicat pentru conducătorul Golf o valoare de 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar celălalt șofer nu consumase alcool.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a responsabilităților.