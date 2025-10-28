Polițiștii l-au prins pe hoțul care a furat 400 de litri de motorină și zeci de scule din curtea unui magazin tip cash&carry din Suceava



Un bărbat din comuna Șcheia a fost identificat și reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale – Furturi din Societăți Comerciale, după ce, în noaptea de 22 spre 23 august 2025, a pătruns în curtea din spate a unui magazin Cash&Carry de pe Bulevardul 1 Mai din Suceava.

Suspectul a secționat gardul metalic, a sustras aproximativ 400 litri de motorină dintr-un rezervor de 5.000 litri aparținând unei firme de construcții, apoi a forțat lacătele a două containere și a furat peste 40 de scule și unelte electrice (flexuri Bosch, aparate de sudură Telwin, bormașini, truse multifuncționale, cabluri, acumulatori etc.) aparținând unor firme.

Prejudiciul total este estimat la 28.390 lei.

O parte din bunuri au fost recuperate și predate proprietarilor.

În plus, suspectul este cercetat pentru două infracțiuni de conducere a unui vehicul neînmatriculat cu număr fals pentru că a condus în noaptea faptei, un Volvo, pe mai multe străzi din Suceava (Calea Obcinilor, B-dul 1 Decembrie 1918 etc.), iar în 24 august 2025, pe strada Aviatorului din Șcheia.

La data de 27 octombrie 2025, polițistul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore, suspectul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava (relocat temporar la Bistrița din motive operaționale).

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea Biroului Investigații Criminale Suceava pentru documentarea completă a activității infracționale.