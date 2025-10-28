O șoferiță de Audi fără permis la un pas să intre în mașina poliției în Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un echipaj al Biroului Rutier a evitat la limită o coliziune, luni seara, în jurul orei 19:40, la intersecția străzilor Mărăști cu Mihai Eminescu, după ce o conducătoare de Audi nu a acordat prioritate autospecialei de poliție.

Polițiștii au oprit imediat vehiculul folosind semnalele acustice și luminoase.

La volan se afla o femeie din municipiul Suceava, care nu a putut prezenta permisul de conducere.

Verificările în bazele de date au confirmat că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Conducătoarea a recunoscut fapta.

Testul cu etilotestul a fost negativ.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.